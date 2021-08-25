تونس: إحباط 24 محاولة هجرة غير شرعية فى ثلاثة أيام

أحبطت القوات البحرية التونسية - خلال 3 أيام - 24 محاولة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا، وضبطت 370 مهاجرًا من جنسيات تونسية وإفريقية.



وذكر مصدر أمني، في تصريح أن القوات البحرية التونسية، تمكنت منذ بداية أغسطس الجاري، من إحباط 130 هجرة غير شرعية وإنقاذ وضبط أكثر من 2100 مهاجر غير شرعي من جنسيات تونسية وإفريقية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، عن مغادرة طائرتين تابعتين للقوة الجوية للجيش الكويتي إلى جمهورية تونس، تحملان على متنهما 6 آليات إطفاء مجهزة بمعداتها كاملة، إهداءً لتونس لمكافحة حرائق الغابات وعمليات الإنقاذ وذلك تنفيذًا للتوجيهات الكويتية السامية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء، في بيانٍ صحفي، إن هذا الإهداء يأتي تأكيدًا على أواصر الأخوة ومؤازرة الأشقاء والأصدقاء في مواجهة الأزمات والكوارث، كما "يعكس دور دولة الكويت الريادي في تقديم العمل الإنساني".

وأضافت أن رئيس مركز البحث والإنقاذ، المقدم أيمن محمد، يمثل القوة لتسليم الآليات إلى الجمهورية التونسية.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت تونس السيطرة على الحرائق في غابات منطقتي بني مطير وملولة عند الحدود مع الجزائر.

وقال محمد زكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، إنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتي بني مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تظافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات.

وأضاف أن تلك الحرائق كانت تعاود الاشتعال في عديد المرات، وأن 4 طائرات عسكرية شاركت في عمليات الإطفاء مما ساعد في السيطرة على ألسنة اللهب، وفقًا لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء.

وفي منتصف أغسطس الجاري، أعرب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، عن شكره لدولة الكويت لوصول الطائرة الثالثة ضمن الجسر الجوي المخصص لنقل 20 طنًا من الأكسجين لمساعدة بلاده بمواجهة تفشي جائحة (كورونا المستجد).