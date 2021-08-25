طريقة مبتكرة لعلاج رئات المتعافين من كورونا

توصل أطباء بريطانيون إلى طريقة فريدة لمعالجة المرضى الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19، لكنهم أصيبوا بأضرار خطيرة في الرئتين جراء تأثرهم بالفيروس.

و حسبما أفادت صحيفة “ ديلي ميل ” يأمل الأطباء أن يؤدي علاجهم، الذي يقوم على حقن المريض بكريات الدم البيضاء المأخوذة من جسمه، إلى إعادة الرئتين إلى وظيفتهما الطبيعية، من خلال تدمير التشوهات التي تجعل المريض غير قادر على التنفس بسهولة.

وتشير التقديرات، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن مئات الآلاف من البريطانيين سيستفيدون من هذا العلاج الذي طوره فريق من أطباء مستشفى "غايز وسانت توماس" في لندن.

ويشمل العلاج أخذ دم من المتعافي ثم وضعه في مختبر حيث يتم فصل نوع من كريات الدم البيضاء يعرف بالبلعمة الكبيرة، التي يعاد حقنها في جسم الشخص نفسه.

ويأمل الأطباء بأن تتمكن البلعمة الكبيرة من التهام الندوب والتشوهات في الرئتين الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.