الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى يدعو الجزائر والمغرب لتغليب علاقات الأخوة ومصالح الشعبين

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيًا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وطالب البرلمان العربي، في بيان، كلًا من الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدًا أن كلًا من المغرب والجزائر قوتين رئيسيتين ومؤثرين في المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة، مؤكدًا ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدور الكبير الذي يضطلع به الإعلام بمختلف أنواعه في نقل الصورة الحقيقة لمجريات الأحداث، وأهمية أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة في رصد ونقل الأحداث وخصوصًا في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تفرض علينا التعامل بشكل احترافي مع الإعلام، مؤكدًا حرص البرلمان على دعم الجهود التي تعنى بدعم التشريعات الخاصة بالإعلام وحماية العاملين بها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي للكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الدولي للصحفيين في الدفاع عن حقوقهم، وأداء واجبهم المهني بكل حيادية وشفافية في نقل الأحداث العالمية على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، مشددًا على ضرورة أن يتمتع الإعلام بالحرية في تغطية الأحداث، لكن وفق ضوابط مهنية، مشيدًا بدور الاتحاد العام للصحفيين العرب والدور الصحفي والإعلامي البارز لـ"الياقوت" الذي أثرى الساحات الأدبية والمكتبات.

المغرب الجزائر قلق على البرلمان علاقات الدبلوماسية مناقشة القضايا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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