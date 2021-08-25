الداخلية العراقية: اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب فى بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد.



وذكرت "الداخلية" - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن شرطة بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.



وأشارت إلى أن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بتأمين مداخل العاصمة، وأثمرت هذه التوجيهات عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بينهم مطلوبون وفق قضايا إرهاب.

وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن رغبة العراق في توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب أخرى، بالإضافة إلى جوانب التعاون القائمة وهي العسكرية والأمنية والنفطية.



وقال حسين - في تصريحات خاصة - إن العراق وروسيا يحتاجان إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين لتشمل كافة الجوانب.



وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه سيعرض على المسؤولين الروس، مسألة مشاركة روسيا في إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا.



وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء إس 400 هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثماني سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".

و من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى تسجيل 7670 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 10242 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 75 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 131669 حالة.

يذكر أن أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء إجمالي 52.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا، حتى الآن.

ووفقًا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ127 ألفًا و999 جرعة في اليوم.