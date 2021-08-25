الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية العراقية للانتخابات: إجراء انتخابات استثنائية فى 10 أكتوبر المقبل

انتخابات العراق
انتخابات العراق

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أنها تقترب من إجراء انتخابات استثنائية في 10 أكتوبر القادم.


وذكرت مفوضية الانتخابات - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، كلًا من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أوي دينستاد"، حيث أكد أن العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في 10 أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب شعبية عبّر عنها محتجون في أكثر من محافظة عراقية".


وأشار خلف، إلى أن تركيبة المفوضية الحالية وقانونها والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات نفسه جاءت بناء على ما نادت به المطالب الشعبية، موضحا أن المفوضية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحضير ليوم الانتخابات.


من جانبهما، أكد ممثلا دولتي السويد والنرويج، دعم بلديهما لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لافتين إلى أن البلدين بصدد إرسال مراقبين يسهمون في متابعة الحدث الانتخابي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنجاحه في التعبير عن طموحات العراقيين في اختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف.

 

وعلى صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن رغبة العراق في توسيع العلاقات مع روسيا لتشمل جوانب أخرى، بالإضافة إلى جوانب التعاون القائمة وهي العسكرية والأمنية والنفطية.


وقال حسين - في تصريحات خاصة - إن العراق وروسيا يحتاجان إلى بناء علاقات جيدة في مجالات مختلفة، سوف نتباحث وسوف نصل إلى توقيع مذكرات تفاهم عديدة بين الجانبين لتشمل كافة الجوانب.


وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أنه سيعرض على المسؤولين الروس، مسألة مشاركة روسيا في إجلاء اللاجئين العراقيين من حدود بيلاروسيا.


وحول شراء بغداد منظومة "إس 400" من روسيا، قال حسين: "بالنسبة لموضوع شراء إس 400 هذا أمر غير صحيح كان يتداول قبل عشر سنوات أو قبل ثماني سنوات، ولكن العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية موجودة مع الجانب الروسي".

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وائل لطفي

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