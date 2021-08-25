اكتشاف عدم تواجد 71 طبيبا وممرضا فى حملة داخل مستشفى كفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة لمتابعة مستوى آداء الخدمات الطبية والصحية ومدى الإلتزام بالقوانين والتعليمات وتواجد الأطباء وتوافر الأدوية داخل مستشفى كفر شكر لراحة وخدمة جموع المرضى.

وأسفرت الحملة عن إكتشاف غياب 42 طبيبا عن العمل وغياب 15 إداريًا وغياب 14 من أطقم التمريض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات لراحة وخدمة المرضى والتخفيف عن آلام جموع المرضى وحالات الطوارئ.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن الاهتمام بالخدمات الصحية على رأس أولويتنا لكونها تتعلق بصحة المواطنين ونعمل جاهدين على تحسين الخدمات الطبية فضلا عن المتابعة باستمرار عن مدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض لاستقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم العلاج اللازم لهم وعدم احتقانهم من عدم تواجد أحدا من الطاقم الطبي أو التخصصات والأدوية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة القطاعات والإدارات الخدمية داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية لمتابعة مستوى الخدمات ورضاء المواطن والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها طبقا للقانون والامكانيات المتاحة لشعور كل مواطن بالراحة والرضا التام، مشيرا إلى أننا لم نترك مقصرا في عمله ويتسبب في غضب وتعطيل القانون ومصالح المواطنين.

وفى سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بحملة نظافة عامة ورفع القمامة بكافة قرى الوحدات المحلية والمدينة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين وأسفرت عن رفع 330 طن قمامة تقريبا من كافة مناطق المركز والمدينة والمقالب الفرعية والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة.

وشدد الدكتور رئيس المركز والمدينة على أن حملات المرور على متابعة النظافة العامة ورفع القمامة والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين ومدى حسن معاملة وتقديم الخدمات للمواطنين مستمرة بهدف رفع مستوي رضاء كل مواطن.