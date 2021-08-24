الإحصاء: 12% انكماشًا فى واردات مصر من الكويت خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الكويت إلى حدود 668.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 759.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 90.9 مليون دولار بنسبة 12%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات وقود وزيوت معدنية ونتجات تقطيرها جاءت فى مقدمة واردات مصر من الكويت بقيمة 650.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 751.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 101 مليون دولار بنسبة انخفاض 13.4%، يليها واردات منتجات كيماوية وعضوية بقيمة 13 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 60 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 13 مليون دولار بنسبة 21675%.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مراجل وآلات وأجزاؤها بلغت 683 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 304 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 379 ألف دولار بنسبة 124.7%، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 441 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 198 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 122.7%، كتب وصحف وصور بقيمة 116 ألف دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 46 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 152.2%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.