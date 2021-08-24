وثيقة الجودة وارتفاع عدد السكان.. حصاد نشاط التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

اعتمدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة "سياسة الجودة" لجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تعد ضمن متطلبات المواصفات العالمية لنظم إدارة الجودة، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سياسة الجودة جاءت لتدعم التوجهات الاستراتيجية لجائزة مصر للتميز الحكومي ولتتضمن إطار عمل لضمان تحقيق أهداف الجودة، والالتزام بتحقيق كل متطلبات الأطراف المعنية والاشتراطات الدولية، مع التأكيد على الالتزام بمراجعتها وتحديثها سنويًّا لضمان فعاليتها واستمرار ملاءمتها لتحقيق معدلات رضاء أفضل.

https://www.dostor.org/3549552

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم 9 إجراءات اتخذها صندوق تحيا مصر لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021،

https://www.dostor.org/3550282

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألف و421 نسمة بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يوماً، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

https://www.dostor.org/3549386

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا إلى حدود 4.002 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، مقابل 2.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.1 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3550247

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 94 موظفا بجامعة سوهاج، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

https://www.dostor.org/3549473