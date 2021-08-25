حملات أمنية مكبرة على دواليب المخدرات وورش الأسلحة المحلية فى القاهرة

قال مصدر أمني إن اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة وجه بحملات أمنية علي تجار الكيف وورش الحدادة لضبط مصنعي الأسلحة محلية الصنع لإحباط المحاولات الإجرامية والإرهابية بالعاصمة.

وأكد أن الحملات الأمنية التي يقودها اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة سوف تستمر للقضاء تدريجيًا علي ظاهرة تصنيع الأسلحة محلية صنع والقبض علي العناصر الإجرامية والإرهابية في جميع الدوائر.

وأوضح المصدر أن العمليات الخاصة والتدخل السريع تشارك رجال الأمن العام الحملات التي تشنها لتلقيهم بعض الفرق التدريبة التي تساعدهم علي مداهمة الأوكار وضبط الخارجين عن القانون دون خسائر وأن وزارة الداخلية تمدهم بأحدث الأسلحة والمعدات للتعامل مع كافة العناصر الإجرامية والإرهابية أثناء المداهمات.

وتشمل الحملات الأمنية علي القطاعات الأربعة ضباط من مباحث المديرية والأمن العام والعمليات الخاصة وضباط التدخل السريع وتكون بتوجيهات مدير أمن العاصمة وإشراف رؤساء القطاعات عليها.

كما أكد المصدر أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين " الجندي " وقيادات المديرية للوقوف علي الحالة الأمنية بالعاصمة وعرض جهود كافة القطاعات لضبط الشارع المصري.