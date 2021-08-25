«اتحاد المستثمرين»: الصناعة المحلية تشهد نهضة تنموية كبيرة

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الصناعة المحلية تشهد نهضة تنموية كبيرة خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "هلال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر استطاعت التصدي لجائحة كورونا، وذلك يرجع إلى فضل إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة أواخر عام 2016، والتي ساهمت في دعم جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المدن الصناعية الجديدة التي تم إنشاءها خلال الفترة الماضية وفي ظل جائحة كورونا وجميع اقتصادات العالم مغلقة، ساهمت في تشغيل عدد كبير من العمال، بالإضافة إلى زيادة حجم المنتجات المحلية وسد احتياجات المواطنين.

وتوقع الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، زيادة في حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية وخاصة دولة جنوب السودان، خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة العريية والأفريقية بتوطيد مكانة مصر بينهم.

وأضاف أن عدد كبير من المستثمرين والصناع يعتزمون زيادة حجم استثماراتهم الفترة المقبلة، في عدد من الدول الأفريقية مثل جيبوتي وجنوب السودان وليبيا وغيرهم، مؤكدًا أن تلك الدول تتمتع بنفس المناخ الطبيعي الموجود في مصر.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر تعيش أزهى عصورها من خلال النهضة التنموية التي شهدتها في جميع المجالات سواء في الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة والتعليم، وحتى فى المستوى الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى معيشة المواطن في القرى والريف المصري.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن الاتحاد وأعضاءه مرحبين بالمشاركة في كافة المبادرات التي تقوم الحكومة المصرية بإطلاقها، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المسؤولين عن مبادرة "حياة كريمة" لمناقشة كيفية مشاركة أصحاب المصانع التابعة للاتحاد في المبادرة، وتم بالفعل المشاركة في عدد من مصانع العاشر من رمضان وأكتوبر ومدينة بدر.