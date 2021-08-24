الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5 وفيات و1149 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في لبنان

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينهم 1086 مقيما و63 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 593 ألفا و 929 حالة.

وأكدت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني- في تقريرها اليوم الثلاثاء- تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8019 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.

وتلقى 13 ألفا و455 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس فيما تلقى 12 ألفا و 747 مواطنا الجرعة الثانية.
 

كورونا لبنان كوفيد-19

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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