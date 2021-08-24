الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: 26% من الدعم موجه لاشخاص ذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تولى اهتماما باشخاص ذوي الإعاقة، حيث 26% من الدعم موجه لذوي الإعاقة.

وأضافت نيفين، فى تصريحات الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من ميكنة مكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى محافظات لتسهيل الخدمات المقدمة لاشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضى حيث تم تدريب العاملين بـ220 مكتبًا من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الاخصائيين الاجتماعيين وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد إعداد ذوي الإعاقة، لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة؛ لأنه حال تحليل البيانات مبكرًا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.

وأكدت أنه جاري التعاون مع وزارة الإتصالات لانشاء موقع الكتروني لتوفير وتشغيل أشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.

أوضحت أن وزارة التضامن قدمت هذا العام دعما للطلاب من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية.

وقدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، إضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية؛ تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم. 

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