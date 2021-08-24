«التخطيط» تكشف إجراءات صندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

مكافآت استثنائية ومعونات

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم 9 إجراءات اتخذها صندوق تحيا مصر لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021، والتى تمثلت فيما يلى:

وقع صندوق تحيا مصرخلال شهر فبراير 2021، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركة إعمار مصر لتوفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين من المواطنين.

خصص الصندوق فى يناير 2021 الحساب رقم 037037 لتلقى مساهمات توفير لقاح كورونا وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر فى المناطق الأكثر احتياجًا.

أطلق الصندوق فى ديسمبر 2020 المرحلة الخامسة بتوفير مستلزمات الأطقم الطبية بأكثر من 148 ألف كمامة و3 آلاف لتر كحول فى 21 مستشفى عزل وحميات.



إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدى التى تتضمن توزيع 40 طن من المواد الغذائية على 4 آلاف أسرة وتوزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طن من الدواجن على مستحقيها فى 19 محافظة، كما تضمنت توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل وتشمل 40 جهاز تنفس صناعى، 300 ألف كمامة جراحية، نصف مليون كمامة n95 ، 16 ألف بدلة عزل، 10 آلاف لتر مطهرات ، بالإضافة إلى 300 ألف عبوة قفزات طبية.

توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات فى 8 محافظات ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة نتشار هنعدى.



إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة نتشارك هنعدى بالتعاون مع وزارة التضامن و20 مؤسسة مجتمع مدنى وطنية، تستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية فى 16 محافظة.



توزيع 26 طنا من اللحوم و120 طن من الخضروات و30 ألف كروتونة من المواد الغذائية و1300 كرتونة من مستلزمات التطهير.



صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين بمسشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.