الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«استخبارات النواب الأمريكي»: مطار كابول «هدف جذاب للغاية» للإرهابيين

مطار كابول
مطار كابول

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، إن مطار كابول يمكن أن يكون "هدفًا جذابًا للغاية" للإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح لـ"شيف"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أشار فيه إلى أن التهديد الذي يتعرض له مطار كابول أصبح مصدر قلق له "منذ عدة أيام حتى الآن"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال شيف: "مطار كابول أصبح مصدر قلق بالنسبة لي، ومن شأنه أن يصبح هدفًا جذابًا للغاية لداعش أو لعناصر من القاعدة"، في إشارة إلى فرع من "داعش" نشط في آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وتأتي تعليقات "شيف" في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى إجلاء الأمريكيين والأفغان من أفغانستان بحلول 31 أغسطس. وأفاد مسؤولون أمريكيون أنه تم إجلاء 21600 شخص من أفغانستان بين أوائل يوم الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي الذين تم إجلاؤهم إلى حوالي 58700.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور مشهدا فوضويا في مطار كابول بينما يسعى الأفغان للفرار من البلاد. وبحسب ما ورد أُجبر الجيش على إيجاد طرق بديلة لمطارات كابول وسط تهديدات من "داعش".

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

القاعدة تعليق النوا رئيس شيف يوم الثلاث مشهد مجلس النواب الأمريكي النواب الأمريكي

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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