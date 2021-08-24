الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يستضيف ورشة عمل حول الموارد الطبيعية في إقليم البحيرات العظمى

فيضان
فيضان

تستضيف حكومة جمهورية السودان خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل، ورشة العمل رفيعة المستوى حول الموارد الطبيعية في إقليم البحيرات العظمى.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن تلك الورشة تُنظم بالتعاون مع كل من سكرتارية منظمة المؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة للبحيرات العظمى، ووكالة التنمية الألمانية.

ويشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء من الدول الأعضاء في منظمة البحيرات العظمى، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين والإقليميين ممثلين في الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الأفريقي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وعدد من المنظمات الإقليمية الأخرى.

ويمثل السودان خبراء من وزارات المعادن، الخارجية، المالية، الداخلية، الدفاع، الجمارك والمخابرات العامة. وتركز الورشة على موضوع الاستغلال والتجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية وتنفيذ المبادرات والإستراتيجيات القائمة في الإقليم.
وتمثل الورشة فرصة طيبة للتعريف ولإبراز الإمكانيات المتاحة في مجال التعدين بالسودان، الأمر الذي من شأنه التعريف

والترويج وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع المهم، كما تعتبر الورشة فرصة جيدة لتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين والخبراء في الإقليم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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