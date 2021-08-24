نداء شرارة تتألق بفستان زفاف في حفل مهرجان القلعة (صور)

أحيت نداء شرارة حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 29 الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسه الدكتور مجدي صابر.

واستقبل الجمهور المطربة الأردنية نداء شرارة بحفاوة، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وأطلت على جمهورها بفستان أبيض يشبه فستان حفل الزفاف.

وقدمت نداء خلال الحفل مجموعة كبيرة من أعمالها الغنائية، منها: «سهرانة أنا وحبيتك بالتلاتة وبس يقبرني وكلام في كلام ودرجات وبعدو عطرك»، بالإضافة إلى باقة مختارة من روائع نجوم طرب زمن الفن الجميل.

ويلي حفل نداء شرارة حفلا غنائيا للمطرب هاني نقيب المهن الموسيقية ويعد هذا الحفل الأول له بعد إلغاء حفله الغنائى الأخير.

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة

نداء شرارة من حفل مهرجان القلعة