ورشة عمل عن ميكنة العملية الامتحانية بتربية عين شمس

نظمت كلية التربية بجامعة عين شمس، الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان “ميكنة العملية الامتحانية.. والتدريب على برنامج ريمارك وكوركت”.

وذلك تحت رعاية الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، والدكتورة صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى عبدالعال المدير التنفيذى لوحدو تطوير التعليم، والدكتورة ريهام عطية مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم بالجامعة، والدكتور مجدي شعبان مدير وحدة القياس بكلية التربية، ومديري ونواب وحدات القياس والتقويم ومسؤول بنوك الأسئلة بجميع كليات جامعة عين شمس.

تضمنت الورشة شرحا لمنظومة إدارة العملية الامتحانية بكلية التربية جامعة عين شمس، حيث قامت إدارة تطوير التعليم متمثلة في الوحدة المركزية للقياس والتقويم بعقد الورشة في رحاب كلية التربية سعيا لتعميم المنظومة على بقية كليات الجامعة.

وبدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:-

- الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر لعدد طلاب 22954

- الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر لعدد طلاب 16293

- الشعبة الأدبية 269.5% درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر.

ويقدر عدد طلاب المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية 118.2 ألف طالب وطالبة يمثلون 18.2% من إجمالى طلاب الثانوية العامة 2021 والبالغ عددهم 649.3 ألف طالب وطالبة، وتستقبل طلبات تسجيل الرغبات إما من خلال الحاسب الآلى الشخصى أو معامل الحاسبات بمختلف الجامعات وفق الإجراءات الاحترازية التى أقرها منظومة الصحة العالمية ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.