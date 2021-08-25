أب يطالب برؤية أطفاله: جدتهم اتهمتني في وفاة ابنتها بعد زواجي من شقيقتها

تقدم أب ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى رقم ١٢٥لسنة ٢٠٢١ ضد جدة أولاده طالب فيها بحقه فى رؤية أبناءه الصغار.

وقال حسام .ع في دعواه: “تزوجت منذ تسع سنوات، وأثمر زواجي عن إنجاب طفلين توأم، وبعد سنتين أصيبت زوجتى بالكانسر، ولم أتركها لحظة واحدة، وتحملت مسؤوليتها ومسؤولية البيت والأطفال لمدة ثلاث سنوات كاملة، لكن زوجتي لم تتحمل المرض وتوفت، وقررت حماتي أخذ الطفلين لرعايتهم”.

وتابع الأب: “بعد سنة ونصف تقريبا من وفاة زوجتي قررت الزواج، وعرض عليِّ أصدقائي الزواج من شقيقة زوجتي حتى أتمكن من أخذ أطفالي من جدتهم، وستكون خالتهم أحن عليهم من أي امرأة أخرى، لكن فور علم حماتي برغبتي فى الزواج من شقيقة زوجتي غضبت وصارت تعاملها كأنها ابنة ضرتها وليست ابنتها، كما تشاجرت معي وطردتني“.

وأردف حسام قائلًا: “حاولت ارضائها بكل الطرق لكنها تعنتت معي وهددتني إذا قررت الزواج مرة أخرى ستحرمني من أطفالي نهائيًا، ولم اتخذ حديثها على محمل الجد، وتزوجت من شقيقة زوجتي، وتفاجئت بأن حماتي تدعي بأنني السبب في مرض ووفاة نجلتها، وانني كنت على علاقة بشقيقتها وهى على قيد الحياة، غضبت مما سمعت، وتوجهت وتشاجرت معها وطلبت منها تجهيز أغراض الأطفال لأخذهم في منزلي”.

واختتم الأب: “بعد أيام تفاجئت بأنها تركت المنزل وانتقلت من المنطقة نهائيًا ومنذ سنة وأنا أبحث عن أطفالي في كل مكان، وأخيرًا أرسلت لي رسالة مع أحد أقاربها تساومني على طلاق زوجتي الحالية، وطردها مقابل السماح لي برؤية أطفالي، وزوجتي حامل لم استطع تطليقها والتخلي عنها، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى أطالب فيها بحقى فى رؤية أطفالي الصغار”.