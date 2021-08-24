الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

1 سبتمبر.. فتح المظاريف الفنية لمناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية بملوي الجديدة

أعمال البنية التحتية
أعمال البنية التحتية بملوي الجديدة

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة محلية لتنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية أرض إسكان متميز بالمرحلة الأولى لمدينة ملوي الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

شروط المناقصة

وقال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري للمقاولين إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً للنسخة الواحدة.

وأشار اتحاد المقاولين إلى أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية . 

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسوم كتأمين نهائي، لافتا إلى أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة. 

ونوه الاتحاد بأن جهاز مدينة ملوي سيخطر المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. 

ملوي الجديدة 

يذكر أن ملوي الجديدة تعد إحدي مدن الجيل الرابع التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاها ضمن دولة الحياة الذكية الجديدة حيث تم تخطيطها على أن تستوعب 1.2 مليون وتبلغ التكلفة التقديرية على انتهاء المرحلة الأولي للمدينة نحو 2.7 مليار جنيه. 

المقاولين تستعد لتنفيذ أعمال المرافق البنية التحتية بملوي الجديدة سبتمبر المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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