الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد رفع رسوم التصوير.. اجتماع طارئ لنقابة المهن السينمائية غدًا

مسعد فودة
مسعد فودة

تعقد نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، غدا الأربعاء، اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما بعد إصدار محافظة القاهرة قراراً بزيادة أسعار أماكن التصوير في المحافظة.

وجاء ذلك بعدما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

وقالت المحافظة في القرار الصادر: "فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة. فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي:
- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير
- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير
ومن المقرر أن  يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

الجدير ذكره أنه قد انتعشت السينما المصرية خلال الأسابيع الماضية وارتفعت إيرادات الأعمال المعروضة بشكل ملحوظ مما دفع الصناع لطرح عدد من الأعمال السينمائية ضخمة التكلفة كما أعلن عدد كبير من الصناع وضع الأفلام على خريطة العرض السينمائي خلال الفترة القادمة.

السينمائي ماضي نهاية فترة نجم محافظة القاهرة السينما المصرية آية الجدى الفنان محمد هنيدي الكا عمرو عبد الجليل الشركة

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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