الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر

اجتماع وزيرة الصحة
اجتماع وزيرة الصحة

استقبلت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر" الثلاثاء، بديوان عام الوزارة؛ لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة من خلال عدد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الاتفاق على دمج القوافل الطبية لمؤسسة "راعي مصر" مع قوافل وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في قرى مصر على مستوى 20 محافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

أشار إلى أن الوزيرة أكدت تقديم كافة سبل الدعم لتلك القوافل وإمدادها بالأدوية والمستلزمات والفرق الطبية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي في تلك القرى خلال فترة تطوير الوحدات والمراكز الطبية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، حيث تشمل تلك الخدمات الفحص وصرف العلاج بالمجان.

وتابع، أن الوزيرة تفقدت عددا من سيارات القوافل الطبية التابعة للمؤسسة بعياداتها في التخصصات المختلفة، حيث أشادت الوزيرة بجاهزية القوافل على أعلى مستوى، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح المواطن المصري، كما وجهت باستمرار آلية الإحالة للمستشفيات وذلك للحالات التي تحتاج إلى عمليات على نفقة الدولة، كما أكدت أهمية متابعة الحالة الصحية للمترددين على القوافل الطبية لاستدامة الخدمة.

أضاف متحدث الصحة أن الوزيرة أكدت أهمية تقديم تلك القوافل لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الفحص لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

من ناحيته، أعرب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر" عن فخره بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في مجال القوافل الطبية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعمها تلك القوافل بكافة المستلزمات الطبية، مشيدً بتيسير إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين التي تحتاج حالتهم، مثمنًا التطور الذي تشهده مصر في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان مؤسسة راعي مصر المستشر امير رمزي

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وائل لطفي

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