الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم ببني سويف
حادث تصادم ببني سويف

أصيب زوج وزوجته و2 من أبنائهم، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق أبو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخري نقل قبل نفق أبو صالح بدائرة المحافظة ووجه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب"أسامة.م.ع" 53 سنة،  مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و"عليا.ح.س" 50 سنة،  مصاباً بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالضلوع، و2 من أبناءهم "سهي" 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و" أحمد" 18 سنة،  مصاباً بجروح وكدمات متفرقة وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف سيارات الإسعاف الطريق الصحراوي أمن بني سويف سيارة ملاكي

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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