الخميس.. ندوة عن استثمار أدب الطفل فى بناء مستقبله بالمنصورة

يقيم نادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة، ندوة بعنوان “استثمار أدب الطفل فى بناء مستقبله” تتحدث فيها كاتبة أدب الطفل سماح أبو بكر عزت، وذلك الخميس الموافق 28 أغسطس فى الثامنة مساءً.

تتحدث سماح أبو بكر عزت خلال الندوة مجيبة عن عدة تساؤلات أبرزها، هل لأدب الطفل دور في بناء مستقبله ؟ هل تريد لطفلك ان يكون وعاء أم شغلة ؟، وما هي نصيحة الأديب الألماني( هاينريش بول) الحاصل علي جائزة نوبل قي الأداب عام ١٩٧٢؟ أغلي نصيحة قدمها العبقري ألبرت اينشتين لمستقبل افضل للأطفال، وغيرها من الأسئلة ستجيب عنها في ندوة “ استثمار ادب الطفل في بناء مستقبله”.

سماح أبو بكر عزت كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

ألفت سماح أبو بكر عزت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها: "الدائرة الحائرة عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام ٢٠٢٠، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، وجه القمر صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، و مروة وأصدقاء البحر: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر"× وغيرها من الأعمال الأدبية.

حصلت الكاتبة سماح أبو بكر عزت على العديد من الجوائز العربية والدولية في مجال أدب الطفل والكتابة الدرامية للأطفال، ومن بينها:الجائزة الذهبية في مجال السيناريو من مهرجان الإبداع العربي عن مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، جائزة المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا عام ٢٠٢٠ عن قصة «الدائرة الحائرة»، جائزة خليفة التربوية عن قصة بستان العدالة.