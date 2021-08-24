الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. ندوة عن استثمار أدب الطفل فى بناء مستقبله بالمنصورة

أدب الطفل
أدب الطفل

يقيم نادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة، ندوة بعنوان “استثمار أدب الطفل فى بناء مستقبله” تتحدث فيها كاتبة أدب الطفل سماح أبو بكر عزت، وذلك الخميس الموافق 28 أغسطس فى الثامنة مساءً.

تتحدث سماح أبو بكر عزت خلال الندوة مجيبة عن عدة تساؤلات أبرزها، هل لأدب الطفل دور في بناء مستقبله ؟ هل تريد لطفلك ان يكون وعاء أم شغلة ؟، وما هي نصيحة الأديب الألماني( هاينريش بول) الحاصل علي جائزة نوبل قي الأداب عام ١٩٧٢؟ أغلي نصيحة قدمها العبقري ألبرت اينشتين لمستقبل افضل للأطفال، وغيرها من الأسئلة ستجيب عنها في ندوة “ استثمار ادب الطفل في بناء مستقبله”.

سماح أبو بكر عزت كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

ألفت سماح أبو بكر عزت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها: "الدائرة الحائرة عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام ٢٠٢٠، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعين، وجه القمر صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، و مروة وأصدقاء البحر: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر"× وغيرها من الأعمال الأدبية.

حصلت الكاتبة سماح أبو بكر عزت على العديد من الجوائز العربية والدولية في مجال أدب الطفل والكتابة الدرامية للأطفال، ومن بينها:الجائزة الذهبية في مجال السيناريو من مهرجان الإبداع العربي عن مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، جائزة المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا عام ٢٠٢٠ عن قصة «الدائرة الحائرة»، جائزة خليفة التربوية عن قصة بستان العدالة.

استثمار أدب الطفل فى بناء مستقبله نادى جزيرة الورد بمدينة المنصور سماح أبو بكر عزت هاينريش بول أدب الطفل والكتابة للأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

الزمالك يهاجم الإنتاج الحربى بالقوة الضاربة فى مباراة حسم الدورى

مصدر بـ«الصحة» يكشف تفاصيل أول إصابة بمتحور دلتا في مصر

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مساءلة إسرائيل السبيل الوحيد لوقف انتهاكاتها الخطيرة

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة

رئيس الوزراء الفلسطيني:  ليس لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل