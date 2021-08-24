مستقبل وطن بني سويف يساعد الموظفين في التسجيل للقاح كورونا

بدأ حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حملة جديدة، لمساعدة الموظفين في القطاعات الحكومية بالمحافظة في تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا المستجد، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الاول لرئيس الحزب، برعاية النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وإشراف النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالمحافظة.

ويشارك بالحملة عدد من شباب الحزب بجميع امانات المراكز والوحدات الحزبية الذين يقومون بالتسجيل لموظفي القطاع الحكومي والذين يتعذر عليهم القيام بذلك من خلال إدخال البيانات إلى موقع وزارة الصحة عبر اجهزة الهاتف المحمول او اللاب توب، حيث بدأت المحافظة حاليا في توجيه فرق تطعيم متنقلة من مديرية الصحة، لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة عقب الإنتهاء من التسجيل.

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، إنه إنطلاقا من دور الحزب المجتمعي واستمرارا للحملات التي يطلقها الحزب لمساعدة المواطنين في الحصول على لقاح كوورونا المستجد، جرى توجيه مجموعات من شباب الوحدات الحزبية وامانات المراكز بالمحافظة، للمساعدة في تسجيل موظفي القطاع الحكومي عبر موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح بالإضافة إلى مبادرة الحزب السابقة بفتح جميع مقراته أمام المواطنين للتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لشروط وزارة الصحة التي تم وضعها للحصول على اللقاح لمختلف الفئات العمرية المصرح لها به، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، لمساعدة الأهالي في التسجيل الإلكتروني، وتسهيل المهمة غير القادرين على التعامل مع الإنترنت، تلك المبادرة التي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأشار العمدة إلى قيام شباب الحزب ايضا في تنظيم دخول المواطنين إلى مقرات الحصول على لقاح كورونا بالمحافظة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للحصول على اللقاح في الفترة الحالية، حيث تضمنت تلك الحملة إقامة سرادقات أمام تلك المقرات لحمايتهم من اشعة الشمس كذلك توفير التباعد الإجتماعي بينهم.

وأشاد العمدة بدور الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وحرصه على صحة المصريين الذي ظهر مبكرًا من خلال الحملات التي جرى إطلاقها وشهد لها العالم ومنها حملة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة وأمراض التقزم والسمنة والنحافة والأنيميا لتلاميذ المدارس.