القبض على مسن هتك عرض حفيده بالعمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مسن هتك عرض حفيده واعتدى عليه جنسيًا بمنطقة العمرانية.

البداية كانت بتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغ من زوجين، اتهم الزوج والده بهتك عرض نجله "حفيد المشكو في حقه"، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وبالتحري تبين أن الجد في العقد الخامس من عمره -متزوج من سيدتين- واعتدى جنسيا على حفيده.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة هتك العرض

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".