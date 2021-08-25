يانصيب ومكافآت مالية.. دول تشجع مواطنيها على تلقي لقاح كوفيد 19

رغم اعتماد منظمة الصحة العالمية للعديد من اللقاحات لفيروس كوفيد 19 والتأكيد على امانها وفعاليتها، إلا أن الكثير من مواطنين العديد من الدول يرفضون تلقي اللقاح خوفاً من الاعراض الجانبية، وهو ما دفع العديد من الحكومات لتقديم مغريات لتلقي اللقاح.

يانصيب واسلحة

في ولاية فرجينيا الامريكية أطلق الحاكم برنامج يانصيب جائزته مليون دولار أمريكي شريطة أن يكون المشاركين ممن تلقوا الجرعة الاولي للقاح على الاقل، بالإضافة إلى عدد من الهدايا منها شاحنتين مجهزتان حسب الطلب، ورحلات إلى حدائق الولاية و5 بنادق صيد في الولاية الشهيرة بالاسلحة.

وفي ولاية اوهايو أطلق الحاكم برنامج لتلقيح مليون مواطن ضمن مسابقة يانصيب تقدم مليون دولار لخمس فائزين، على أن يكون المشاركين ممن تلقوا اللقاح.

وفي نيويورك يحصل كل فرد يتلقى اللقاح على بطاقة فورية لليانصيب، تصل جائزته نحو 5 مليون دولار.

25 يورو مكافأة

وفي صربيا يتلقى المواطن الذي تلقى جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح على ما يوزاي 5 % من متوسط الرواتب في صربيا أي تقريبا 25 يورو، وهي من أوائل الدول التى اعتمدت سياسة المكافأة لتلقي لقاح سينوفارم الصيني الذي اعتمدته الحكومة للقاح مواطنيها.

ياقات انترنت ومكافأة مالية

وفي حملة حكومية في اليونان للتشجيع على الحصول على اللقاح، قرر رئيس الوزراء اليوناني منح الشباب الذين يحصلون على اللقاح على بطاقة نقدية بقيمة 150 يورو بالإضافة إلى شهر مجاني من باقات الانترنت.

مكافأت مالية

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقديمها مكافأة مالية للمواطنين من كبار السن الذين سيحصلون على اللقاح ضد فيروس كوفيد 19، أعلنت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية منح الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح إجازة دون مرتب.

يانصيب على بقرة

في مقاطعة ماي تشايم في إقليم تشيانج ماي بشمال تايلاند، وهي مقاطعة تشتهر برعاة البقر، أطلق برنامج يانصيب ل27 فائز ممن تلقوا اللقاح على أن يحصل كل فائز على بقرة، وهو الامر الذي دفع نحو 50% من السكان للتسجيل لتلقي اللقاح,

شقة فاخرة ورحلات جوية

وفي هونج كونج فأن متلقي اللقاح يشارك في قرعة جائزتها شقة فاخرة يزيد سعرها عن 1.4 مليون دولار، إضافة إلى قسائم شراء ورحلات جوية.