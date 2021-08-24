حبس تشكيل عصابة تخصص في تقليد طوابع الدمغات بالساحل

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى مكون من ربة منزل وزوجها، تخصص في تقليد الدمغات والطوابع الحكومية، لترويجها بين المواطنين بقصد تحقيق أرياح غير مشروعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عقب ورود معلومات بقيام أحد الأشخاص، زوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بممارسة نشاطاً إجرامياً فى ترويج العديد من طوابع الدمغة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، مستغلين مكتبة ملكهم كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى ترويج تلك الدمغات على المواطنين مقابل مبالغ مالية وبيعها على أنها صحيحة بقصد التربح من وراء ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة")، بمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الطوابع المقلدة على المواطنين المترددين على المكتبة ملكهما وأضافا بتحصلهما عليها من خلال (إحدى السيدات ، نجلها).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحل إقامتهما وعثر بمسكنهما على (كمية من الطوابع "فئات مختلفة" – عدد 3 جهاز حاسب آلى - طابعة).

وبفحص الطوابع المضبوطة المشار إليها تبين أنها مصطنعة بالكامل ومقلدة كلياً ، وبفحص أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من صور طوابع الدمغات المقلدة المضبوطة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعةو إخطار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.