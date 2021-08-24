الرئيس السيسى يوجه بصياغة مخطط لرفع كفاءة المحاور التي تربط شرق القاهرة بغربها

السيد الرئيس يتابع تطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة".

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة شبكة الطرق في القاهرة الكبرى، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة.

ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى.

كما وجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، خاصةً كوبري 6 أكتوبر ومحوري الفنجري و26 يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، إضافة إلى تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، فضلاً عن الاهتمام بأمن وسلامة المواطنين من المارة من خلال إنشاء عدد كاف من كباري المشاة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا الإطار استعراض مقترحات تطوير محور 26 يوليو من كوبري 6 أكتوبر إلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، إضافة إلى عرض مخطط إقامة العديد من المحاور الجديدة، منها محور السبتية- إمبابة، وتطوير محور عمرو بن العاص في حي الهرم بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير محور محمد أنور السادات كمحور عرضي داعم لشارعي الهرم وفيصل، وتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر.