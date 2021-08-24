الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يستقبل ممثلي شركة Big Duchman المصنعة لمعدات محطة البيض

محافظ الغربية وممثلى
محافظ الغربية وممثلى الشركة

استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، السيد نيكولا مدير الإنتاج والدعم الفني بالشركة الألمانية في أفريقيا والشرق الأوسط المسؤولة عن تجهيز مشروع البيض بكفر الشيخ سليم وممثلي شركه حلوان للآلات والمعدات (٩٩٩ الحربي)، بحضور الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال بالمحافظة والمشرف على المشروع.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آلية العمل بمشروع البيض وكيفية توظيف التكنولوجيا الألمانية في تحقيق أعلى جودة من إنتاج بيض المائدة، حيث تناول الاجتماع مجموعة من النقاط الجوهرية المنظمة لسير العمل وأهمها، إعداد خطة تدريبية للمهندسين وفنيين الصيانة على كيفية استخدام الآلات الألمانية، مراجعه التصميمات الخاصة بخطوط التجميع الأوتوماتيكي للبيض، الدعم الفني المتكامل للشركة من خلال فريق متخصص طوال فترة الضمان، التأكيد على الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر المقبل.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،

من جانبها، اقترحت الشركة الألمانية اضافه خط لتصنيع مخلفات الدواجن وتحويلها لسماد عضوي مجفف خالي من البكتريا لأهميته الحيوية كونه يستخدم في المحاصيل الزراعية.

من جانبه، أشاد المحافظ بالمقترح لما له من أهمية في الزراعة خاصة في الصوب الزراعية كونه يستخدم  كسماد عضوي وبذلك يعتبر إضافة للمشروع ليصبح مشروع متكامل صديق للبيئة.

الغربية استقبل اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مدير الإنتاج والدعم الفني بالشركة الألمانية في أفريقيا والشرق الأوسط المسؤولة عن تجهيز مشروع البيض بكفر الشيخ سليم

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