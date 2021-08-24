مصر ليست الأولى.. دول طبقت عقوبات ضد رافضي لقاح كوفيد 19

وسط تخوفات من الموجة الرابعة لفيروس كوفيد 19، لوحت الحكومة المصرية على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد بامكانية فرض عقوبات على رافضي تلقي اللقاح، في الوقت الذي تبدأ الحكومة المصرية حملة موسعة لتلقيح المواطنين شملت الموظفين والقطاع الصحي والعاملين بالقطاع التعليمي، إلا أن مصر ليست الأولى التى تبحث فرض عقوبات على رافضي تلقي اللقاح، فقد سبقها العديد من الدول.

اللقاح أو السجن

قبل شهرين رصدت حكومة الفلبين انخفاض الإقبال على بعض مواقع التطعيم، وهو ما يهدد خطتها لمحاربة فيروس كورونا، الأمر الذي دفع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى تهديد المواطنين بأن السجن ينتظر كل من يرفض اللقاح، حيث قال في تصريحات لتليفزيون الفلبين "أنت تختار.. اللقاح أو السجن"، ورغم عدم دخول هذا التهديد حيز التنفيذ إلا أن أنه من المتوقع تنفيذه حال رصد زيادة في عدد رافضي اللقاح.

غرامة مالية

بحسب استطلاع أجرته شركة Saiful Mujani Research and Consulting الإندونيسية فأن اثنين من كل 5 إندونيسيين يرغبون في تلقي لقاح كوفيد 19، الأمر الذي دفع السلطات الإندونيسية غرامة قدرها 356 دولار على رافضي تلقي اللقاح وهو ما يعادل تقريبا متوسط راتب شهر وفقاً لمؤشرات الناتج المحلي.

منع الرواتب

وفي إقليم السند أحد أكبر الأقاليم الباكستانية، فأن المواطن الذي يرفض تلقي اللقاح تم حرمانه من راتبه الشهري بداية من شهر يوليو الماضي، وتنطبق هذه العقوبة على العاملين في القطاع الحكومي فقط.

الوقف عن العمل

في روسيا فإن القطاع الخدمي هو أكبر القطاعات المستهدفة من اللقاح، لذا فإن اللقاح إلزامي لموظفي القطاع الخدمي، حيث يمنع الموظف الرافض اللقاح من العمل في القطاع الخدمي، حيث استهدفت روسيا تلقيح نحو 60% من موظفي القطاع الخدمي في أغسطس الحالي، بينما فرضت وزارة العمل اللقاح على بعض فئات العمال مع توقيف الرافضين من العمال.

المنع من الأماكن العامة

وفي البرازيل التى عانت من أسوأ انتشار لفيروس كوفيد 19 خلال العام الحالي، فأن المحكمة العليا أصدرت قرار بمنع رافضي تلقي اللقاح من زيارة الأماكن العامة أو ممارسة أي نشاط في الأماكن العامة.