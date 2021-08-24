الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع ليبيا

حمدان دقلو
حمدان دقلو

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية تعاون السودان وتنسيقه مع ليبيا في كافة المجالات، بما يعزز الاستقرار في البلدين.
ورحب دقلو، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني والوفد رفيع المستوى المرافق له، بزيارة الوفد الليبي للسودان، متمنيا أن تنعم ليبيا بالاستقرار في ظل حكومتها الحالية.
وعبر عن سعادته برغبة واستعداد الأطراف الليبية لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.
في غضون ذلك، قال مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية السفير حسن عبد السلام، في تصريح صحفي، إن اللقاء اتسم بالصراحة والشفافية، وتناول تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتينة والأزلية.
وأضاف أن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قدم الدعوة للسودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الجانب الليبي أبدى رغبته في المشاركة وكل دول الجوار في المؤتمر لدعم استقرار ليبيا والمنطقة.
وقال إن زيارة الوفد الليبي للبلاد تأتي والسودان يستعد للمشاركة في مؤتمر للجوار الليبي سيعقد في القريب العاجل بدعوة من الحكومة الجزائرية.
من جهته، أشاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية الليبي محمد خليل عيسى، بمواقف السودان الداعمة لبلاده، مشيرا إلى أن السودان رحب بتفعيل اتفاقية حماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.
ودعا وكيل الخارجية الليبية، دول الجوار للمساعدة والمشاركة في دعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا والسودان ظلا يعانيان لفترة طويلة من الهجرة غير الشرعية باعتبارهما دولتي عبور.
وقال إن البلدين تربطهما علاقات ولديهما مذكرات تفاهم واتفاقيات، ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، معربا عن رغبة بلاده في تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار لمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية.

الخرطوم ليبيا رئيس مجلس السيادة السوداني السودان

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وائل لطفي

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