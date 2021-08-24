وزير الخارجية ونظيره البوروندي يتفقان على تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره البوروندي ألبرت شينجيرو، وأكدا حرصهما على مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام، وذلك اتصالا بزيارة الرئيس البوروندي الأخيرة إلى القاهرة، حسب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.

وزير الخارجية البوروندي يلتقي سفير مصر

وكان وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو سفير مصر لدى بوروندي ياسر العطوي، استقبل في التاسع عشر من أغسطس الجاري في إطار استمرار التواصل المشترك بين البلدين بهدف توثيق وتوطيد علاقاتهما الثنائية المتنامية، وكذا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعرب وزير الخارجية البوروندي عن تقديره للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدعم مصر ومساندتها لخطة الإصلاح والنهوض الشاملة التي يقودها الرئيس البوروندي وحكومته لإحداث النقلة النوعية المرجوة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة، وكذا الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي بما يحقق طموحات الشعب البوروندي. كما أكد وزير الخارجية البوروندي على أن مصر وقيادتها تعد أحد أهم الفاعلين الدوليين المهتمين بمساندة ودعم بوروندي.