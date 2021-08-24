وزير الاتصالات يوجه بتوفير الإنترنت فائق السرعة لـ21 مدرسة بأسوان

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال جولته لمحافظة أسوان مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان، ورافقه اللواء أشرف عطية، محافظ الإقليم، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان.

يأتى ذلك فى إطار المشروع الذى تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز لإبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" في مختلف المحافظات بهدف إتاحة التدريب التقني للشباب فى علوم الاتصالات وجميع تخصصات تكنولوجيا المعلومات، ورعاية الإبداع الرقمي وتشجيع رواد الأعمال وإنشاء حضانات لريادة الأعمال.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، خلال الزيارة، القاعات الدراسية بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا"، حيث كان فى استقباله المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.

والتقى وزير الاتصالات بمجموعات الطلاب والخريجين المستفيدين من المنح التدريبية المقدمة من عدد من الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات ومركز الابداع ودعم ريادة الأعمال والتى تتضمن مجموعة من الدورات لشباب أسوان في تخصصات تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، وتصميم تطبيقات الويب والمحمول، وتصميم واجهات المستخدم وخبرة المستخدم للتطبيقات المختلفة، أمن الشبكات والمعلومات، وإدارة الشبكات، وتطوير البرمجيات وتطوير البرمجيات باستخدام لغات البرمجة المختلفة.

وخلال لقائه مع شباب مركز إبداع مصر الرقمية كرياتيڤا؛ أكد وزير الاتصالات حرص الوزارة على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل الحُر العالمي.

ويضم المركز تسعة معامل دراسية وقاعتان للمحاضرات وقاعة للمؤتمرات، كما يضم حاضنة للشركات الناشئة، وتم إنشاء المركز داخل جامعة أسوان لتسهيل التواصل بين المركز والمجتمع الأكاديمي في أسوان.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التي سبق أن أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطويرها خصيصًا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية ورفع قدراتهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب؛ حيث كان فى استقباله الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشروع تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة. والتي شملت في مرحلتها الأولي دعم ٨١٠ مدرسة تربية خاصة ودمج هذا فضلا عن تدريب ٣٩ الف معلم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع والتي تستهدف ١٠٠ الف معلم وتأهيل ١٦٠٠ مدرسة بتكلفة تقدر بـ١٥٠ مليون جنيه.

وخلال جولته؛ دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وعدد من الطلاب بالمدرسة، واستمع إلى مطالبهم؛ حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو توفير الانترنت فائق السرعة لعدد ٢١ مدرسة تربية خاصة في أسوان ، وتوفير عدد من أجهزة الكمبيوتر المزودة ببرامج برايل.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت زار ديوان عام محافظة أسوان؛ حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لبناء القدرات الرقمية وتطوير البنية المعلوماتية بقرى حياة كريمة بالمحافظة، كما افتتح مركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بالمحافظة ومكتب بريد المحمودية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.