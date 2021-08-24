الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوق المال التنزاني: تجاوز اكتتاب أول سندات إسلامية

هيئة سوق المال التنزاني
هيئة سوق المال التنزاني

أعلنت تنزانيا تجاوز تغطية اكتتاب أول سندات إسلامية في البلاد التي طرحتها إحدى المؤسسات الاقتصادية ما أظهر نهم المستثمرين للتوجه نحو أدوات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشارت هيئة سوق المال التنزاني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاكتتاب جرى تغطيته بزيادة 36 في المائة في الأسبوع الماضي، حيث سعى الاكتتاب لجمع ملياري شلن تنزاني، لكن سجل مبلغ التغطية 2.72 مليار شلن في العطاءات، في مسعى لتنمية محفظة قروض المؤسسة بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكدت هيئة سوق المال التنزاني تعطُش السوق لمثل هذه الأدوات المالية التي لم تكن متاحة من ذي قبل لولا حزمة التشريعات المالية الآخذة في التطور لاستيعاب احتياجات السوق الساعي نحو التنمية والتوسع.

وتوقعت أن يصبح مثل هذا الاكتتاب بادرة لاتباع العديد من المؤسسات ذات النهج في تمويل المشروعات عبر إصدار السندات والصكوك وسط المؤشرات الإيجابية التي تعكس رغبة الأفراد والمؤسسات في الاكتتاب في مثل هذه الأدوات المالية.

في غضون ذلك، علّق أحد الاقتصاديين التنزانيين على نجاح الاكتتاب في إصدار السندات بالقول إن سندات الصكوك تمنح المستثمرين المهتمين بالدين وسيلة استثمار بديلة، موضحاً أن تجاوز حصيلة الاكتتاب تُظهر أن هناك طلبًا كبيرًا على السندات في البلاد، خاصة بالنسبة للمجموعات التي لا تبحث عن عوائد، وتتمسك بمبادئ الشريعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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