الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الخارجية يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية العائدة من كابول

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري،

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول، في أعقاب عملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان والذين عادوا مساء أمس إلى أرض الوطن على متن طائرة قامت القوات المسلحة بتسييرها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجلاء المواطنين المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، وبتوجيهات القيادة السياسية، فقد عملت وزارة الخارجية، ومن خلال سفارتنا في كابول، وكافة أجهزة الدولة المعنية على مدار الساعة من أجل المتابعة الوثيقة واتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة جميع المواطنين المصريين والاطمئنان عليهم وتنسيق عودتهم.

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