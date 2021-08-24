«المحامين»: مؤشرات للاستجابة لطلبنا بإنشاء مقر للنقابة بالعاصمة الجديدة

كشفت مصادر بمجلس نقابة المحامين، عن وجود مؤشرات للاستجابة للطلب المقدم من نقيب المحامين رجائي عطية لتخصيص مقر لنقابة المحامين بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ضوء نية الدولة إنشاء مدينة العدالة هناك، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على إنشاء مقر للنقابة فقط ولكن هناك طلب من النقابة لإنشاء نادي وتجمع سكني لأعضاء النقابة.

خطاب المحامين

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن نقيب المحامين كان قد خاطب السيد رئيس الجمهورية منذ أبريل الماضي كما خاطب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص مقر ونادي للنقابة وقطعة أرض لإقامة تجمع سكني، والآن جاءت البشائر بقرب الموافقة على الطلب المقدم، وتضمينها خطة إنشاء مدينة العدالة.

وحصلت الدستور، على نص خطاب وجهه النقيب رجائي عطية، لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، في أبريل الماضي، طالب خلاله بالحرص على تخصيص مقر للنقابة بالعاصمة.

ونص الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية من قبل نقيب المحامين الحالي، على الآتي: يطيب لى ولنقابة المحامين التى أشرف برئاستها؛ أن يكون لها نصيب بتخصيص مكان لها في إطار الخطة الرئيسية بالتوسع الأفقي، وتعمير الصحراء المصرية بالخروج من الوادي الضيق، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف تنتقل إليها معظم الوزارات والهيئات، ويشفع لطلبنا أن نقابة المحامين ركن ركين من أركان الدولة والعدالة، وتسهم بواجب عريض وبناء فى إقامة صرح المجتمع وفقا لمبادئ الحق والعدل والإنصاف.

خطاب المحامين

وأضاف: آمل التفضل بتوجيهات معاليكم إلى المختصين؛ للتكرم بتخصيص قطعة أرض بمساحة مناسبة لتكون مقرا للنقابة العامة للمحامين بالعاصمة الإدارية، وأخرى لتكون ناديا لمحاميي مصر فى هذه المدينة الرائدة التى صارت أملا وموئلا لكافة المصريين.. دمتم لمصر ولنا زعيما ورئيسا وقائدا وأبا لكل المصريين.

فيما تضمن الخطاب الموجه لرئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية على الآتي: إيمانا منا بما تحملونه سيادتكم للمحامين من إعزاز وتقدير لهم ولرسالتهم السامية، وثقة منا في صدق تعاونكم معهم لما يكابدونه من جهد في سبيل أدائهم تلك الرسالة، وبمناسبة خطة الدولة الطموحة في بناء مصر الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإقامة مدينة للعدالة بها، لذا نأمل من سيادتكم التفضل بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة كمبوند سكنى خاص بالسادة المحامين.