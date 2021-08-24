الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: استمرار صرف «تكافل وكرامة» حتى نهاية الشهر الجاري

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن مواصلة صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمَن تخلف عن الصرف حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكدت الوزارة إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التضامن أن"تكافل" هو مساعدة نقدية مشروطة، واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم، كما أنه يمنح دعم تكافل للمرأة التى هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق التالية لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

وأضاف أن برنامج الدعم "كرامة" على مستوى المحافظات بلغ مليون و319 ألفا و505 مستفيدا حتى منتصف أغسطس الجاري، حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.

إجراءات الاشتراك فى البرنامج
تتضمن إجراءات اشتراك المواطنين فى برنامج  تكافل وكرامة  هـو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.
-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
-صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
-صورة إقرار الوصاية للأيتام.
-صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

 

البريد المصري فيروس كورونا تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة بطاقة التموين مواجهة فيروس كورونا بطاقة الرقم القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عائد من كابول يروي لـ«الدستور» كواليس رحلة العودة

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطيني:  ليس لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن هم فوق 30 عامًا

حماس تقرر وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف