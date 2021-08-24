الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تسجل 10811 إصابة جديدة و348 وفاة بكورونا

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 آلاف و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 14 حالة وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 369 ألفًا و267 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة- حسبما أوردت وكالة أنباء (في إن إيه) الفيتنامية- أن 7 آلاف و663 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 162 ألفًا و279 متعافى.

وبحسب وزارة الصحة، توفي 348 شخصًا، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 9 آلاف و14 وفاة.

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