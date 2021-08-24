الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة السويدية تحذر من ارتفاع إصابات كورونا

كورونا في السويد
كورونا في السويد

حذرت وزيرة الصحة السويدية، لينا هالينجرين، من خريف قد يصاحبه ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتوقعت الوزيرة أن ترتفع معدلات الإصابة بالفيروس ثلاثة أضعاف، بحسب ما نقلته صحيفة ذا لوكال الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وعزت الوزيرة السبب إلى احتمالية زيادة الزيارات بين الأشخاص وانتشار متغير دلتا الأكثر انتشارًا وعدوى، مضيفة أنه من المتوقع أن تزداد حالات دخول المستشفيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوقت ليس مناسبًا لتخفيف القيود والتوصيات في السويد، لكنها لم تقترح إضافة أي توصيات جديدة أيضًا.

جدير بالذكر أن 6 ملايين و600 ألف شخص فوق سن 18 تلقوا على الأقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 في السويد. 

وتلقى أكثر من 5 ملايين شخص جرعتين كاملتين، ويسعى مسئولو الصحة إلى تطعيم مزيد من الأشخاص لزيادة معدلات الحماية.

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وائل لطفي

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