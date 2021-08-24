مباحثات عراقية ألمانية تتعلق باللجوء والنازحين

بحثت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، مع مسئولين ألمان، عددًا من الملفات المتعلقة باللجوء والنازحين والعراقيين العالقين في أوروبا.

وذكرت وزارة الهجرة العراقية- في بيان- أن جابرو التقت خلال زيارتها الرسمية لألمانيا على رأس وفد حكومي، بمسئولي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التعاون الاقتصادي، لبحث مجموعة من القضايا التي تخص فئات المهجرين العراقيين وطالبي اللجوء وملف العراقيين العالقين بين دولتي بيلاروسيا وليتوانيا، فضلاً عن ملف النازحين في العراق، وزيادة الدعم الدولي للعراق لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاءات مناقشة قضية عودة العراقيين قسرًا من المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام.

وناقشت الوزيرة العراقية، خلال اللقاء الموسّع مع المسئولين الألمان، سبل التعاون المشترك بين بغداد وبرلين، باعتبار ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة، وركّز اللقاء أيضًا على المناطق المحررة وضرورة إعمارها وإعادة الاستقرار لها، بحسب البيان.

من جهتها، أكدت الحكومة الألمانية دعمها للحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح، وغلق المخيمات وعودة النازحين طوعيًا إلى مناطقهم بعد حل جميع المشاكل والمعوقات، مبينة أن دعمها سيكون من خلال مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية وتوعوية عن طريق منظماتها العاملة في العراق.