«السكة الحديد» تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن مواصلة أعمال تعقيم وتطهير القطارات، وذلك ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه يتم تعقيم المبني الإداري الموجود داخل محطة رمسيس، وذلك للتأكد من عدم تعرض أي من العاملين داخل المبني للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، لافتين إلى أنه يقوم عدد ٤ عمال بتعقيم كافة أرجاء المبنى، وكذلك المحطات للتأكد من الوصول للدرجة المطلوبة من التعقيم والتطهير.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلي أنه يتم تعقيم المحطات بشكل كامل، وذلك من خلال تعقيم المقاعد، وكذلك الأرصفة والأكشاك الموجودة على المحطات.

وقالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس مصطفي أبوالمكارم بشأن ضبط علمية التهريب من دفع قيمة التذكرة، وذلك من خلال التفتيش الدوري على التذاكر داخل القطارات.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه يتم منع دخول المحطات بدون تذكرة، وذلك لمنع عملية التهرب من دفع قيمة التذاكر.

وأشارت المصادر إلى أن الغرامة الخاصة بالقطارات ومنها قطارات الضواحي 15 جنيها، والقطارات المميزة 20 جنيها، والقطارات الإسباني 30 جنيها، وقطارات النوم 40 جنيها، والروسي 50 جنيها، ذو 100 جنيه لـtop vip.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه فى إطار التحديث المستمر بكافة قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تسهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، تعديل تركيب قطاري967 و 968 أكسبريس القاهرة/ دمياط والعكس.

ووفقا لما أوضحته هيئة السكة الحديد فإنه سيتم تعديل تركيب قطاري 961 و960 إكسبريس القاهرة/ بورسعيد والعكس بعربات محسنة (تحيا مصر) بنفس المواعيد الحالية، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلي أنها تسعى دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب.