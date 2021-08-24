سويسرا تسجل 6 وفيات و 2993 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الثلاثاء، ألفين و993 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 761 ألفًا و978 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم - أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي وصلت إلى 10 آلاف و 953 حالة، وذلك عقب تسجيل ست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ حتى الآن 701 ألف و746 شخصًا.