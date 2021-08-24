الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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سياسي

برلمانية: عودة المصريين من أفغانستان تؤكد قوة مصر لحماية مواطنيها

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة المصريين من أفغانستان إلى لدولة المصرية مجددًا بعدما تصاعدت وتيرة الأحداث السياسية هناك، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة فى الدولة والمؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بالمصريين على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ أن تولى فخامة الرئيس مقاليد حكم البلاد.

وأضافت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، تؤكد امتلاك مصر للقدرة والقوة التي تمكنها من حماية مواطنيها في أي مكان في العالم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ستظل  دائما وأبدا مسئولة عن أبنائها بالداخل والخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن  عودة المصريين العائدين من أفغانستان يعكس الصورة الحقيقة التي وصلت إليها مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من قدرات، وتؤكد أن مصر دولة أفعال ولا أقوال، وأن هذا ضمن سمات الجمهورية الجديدة، كما انها تبعث رسالة قوية للعالم بأكمله أن الدولة لم ولن تنسي أبنائها مهما كانت الظروف، كما أنها تضعهم على رأس أولوياتها في كافة الأمور.

فيما أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لحزب الحرية المصري، بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية، مؤكدا أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج، كما تحافظ عليهم في الداخل فهو تحرك سريع نحو حماية المصريين في الخارج.

وأضاف مهني، أن تحرك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد على حفظ كرامة المصريين المصانة في الداخل والخارج، فالقيادة السياسية الحكيمة التي لا تنسى أبناءها تحركت بشكل سريع بمجرد الأحداث الأخيرة في أفغانستان، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

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