جنوب إفريقيا تستضيف أول قمة إفريقية للسياحة والسفر فى أواخر سبتمبر

أعلنت دولة جنوب إفريقيا عن استضافة أول قمة إفريقية للسياحة والسفر في الفترة ما بين 19 و 21 سبتمبر المقبل، في مسعى لتوفير منصة لتحفيز قطاع السياحة في القارة المتضرر من جائحة "كوفيد-19"، وإجراءات الإغلاق ووقف الطيران بين الدول.

وأوضحت وزارة السياحة في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القمة –التي تجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة عن بعد- ستجمع أصحاب المصلحة في القطاع من وزراء السياحة الأفارقة ومجالس السياحة ومنظمات تسويق الوجهات، بالإضافة إلى شركاء القطاع السياحي على المستوى الدولي والقاري لتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون التي يمكن أن تسهم في إنعاش القطاع الأكثر تضرراً من الجائحة.

ولفتت إلى أن القمة سوف تناقش موضوعات الطيران والابتكار والتكنولوجيا وبروتوكولات الصحة والسلامة المعمول بها حاليًا، بالإضافة إلى وضع القارة بعد جائحة كورونا، لا سيما مع التحسن المضطرد في تلقي اللقاحات لدى عدد من دول القارة.

وأشارت إلى التحديات التي أعاقت تنظيم "معرض إندابا" في جنوب إفريقيا، وهو أحد فعاليات التسويق السياحي على خريطة إفريقيا السياحية، والذي يعقد سنويا خلال شهري فبراير ومايو، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن القمة ستخصص يوم 19 سبتمبر المقبل لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في هذا الحدث المهم.