الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة بروناى تسجل حالتى وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ أكثر من عام

كورونا في بروناي
كورونا في بروناي

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة بروناي دار السلام، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تعد هاتان الحالتان هما الأولتان التي يتم تسجيلهما منذ أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية الناطقة بالانجليزية - إن سيدة تبلغ من العمر 85 عاما ورجلا 69 عاما، كلاهما من بروناي، توفيا عقب إصابتهما بعدوى في الرئة بعد أن دخلا مركزا للحجر الصحي هذا الشهر.

وأوضحت أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في سلطنة بروناي منذ بدء الجائحة وحتى الآن قد ارتفع إلى 5 وفيات.
 

وكان آخر حالة وفاة من جراء الفيروس قد تم تسجيلها في البلد، الذي يصل تعداد سكانه إلى نحو 450 ألف شخص، في شهر يونيو من العام الماضي.
 

وسجلت البلاد، اليوم الثلاثاء، 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ما رفع إجمالي عدد حالات العدوى بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 1983 حالة.
 

يشار إلى أن سلطنة بروناي قد فرضت قيودا جديدة في شهر أغسطس الجاري بعد أن شهدت أولى الإصابات المحلية بالفيروس منذ 15 شهرا؛ فأغلقت السلطات دور العبادة والسينمات وحظرت تناول الطعام في المطاعم، بالإضافة إلى منع مغادرة السكان منازلهم إلا لأسباب ضرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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