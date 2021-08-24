بيدرسون: لا بد من وجود عملية سياسية وجهود دولية لإنهاء الأزمة السورية

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، الثلاثاء، على الحاجة إلى عملية سياسية وجهود دولية لإنهاء الأزمة السورية.

وقال بيدرسون، إن الهجمات الإرهابية لا تزال متواصلة وجهود مكافحة التطرف لا تزال ضرورية في سوريا، وفقا لقناة العربية.

وأعرب عن أسفه لاستمرار التصعيد في شمال سوريا ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين، قائلا: "شهدنا على تصعيد شمال سوريا في الأشهر الأخيرة".

وحث المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون، على وجوب توقيع اتفاق مستدام في درعا يخفف معاناة السوريين.

وشن الجيش السوري هجوما كبيرا، الإثنين، على الجماعات المسلحة في مدينة درعا في محاولة لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمسلحين في جنوب سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن المجموعات الإرهابية الرافضة للتسوية اعتدت بقذيفة صاروخية على حي ميسلون المتاخم لطريق درعا- طفس ما تسبب بوقوع دمار بالمبنى المستهدف ومحيطه.

ويضاف اعتداء المجموعات الإرهابية، الإثنين، على حي ميسلون إلى الاعتداءات المتكررة والتي كان آخرها الجمعة الماضي عبر استهدافها نقطة لقوات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود المشتركة مع الأردن، وذلك بحسب الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري كبير، قوله إن وحدات من الجيش السوري طوقت المدينة وأقامت نقاط تفتيش جديدة على طريق دمشق السريع الرئيسي المؤدي إلى المعبر الحدودي الأردني، فيما أشار مصدر آخر بالجيش إلى أن القتال مستمر، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وفي وقت سابق، أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، عن قلقه جراء التطورات في جنوب غربي سوريا، لافتًا إلى أنه على اتصال نشط مع كل الأطراف المعنية، داعيا للتهدئة ووقف العنف.

وقال بيان صدر عن المبعوث الأممي إلى سوريا: "يتابع المبعوث الخاص بيدرسون بقلق بالغ التطورات في جنوب غرب سوريا، وإنه على اتصال نشط مع الأطراف المعنية لضمان وقف العنف ويدعو الجميع إلى التهدئة".