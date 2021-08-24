وزير الاتصالات ورئيس جامعة أسوان والمحافظ يتفقدوا مركز «إبداع مصر الرقمية» بصحاري

استقبل، اليوم الثلاثاء، الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووفد وزارة الاتصالات، وذلك لتفقد المركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان بصحاري.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن مركز إبداع مصر الرقمي إضافة لجامعة أسوان لمواكبة التغير والتطور الذي تشهده الدولة في التحول الرقمي وتنفيذ روية مصر 2030 من خلال التدريبات التي يقدمها المركز لطلاب الجامعة، معبرا عن سعادته بهذه الزيارة لجامعة أسوان التي تشهد تطور ملحوظ في التحول الرقمي.

وزير الاتصالات ورئيس جامعة أسوان والمحافظ

واستمع الوزير لشرح عن المركز من المهندس أحمد سالم مدير المركز المكون من مبنى وحديقة على مساحة 5000 متر مربع داخل الحرم الجامعي بصحاري، وهو عبارة عن طابقين ويحتوي على عدد 9 معامل دراسية مجهزة بأحدث وسائل التعليم وعدد 3 قاعات محاضرات، ومركز للإبداع، والمركز متصل بالإنترنت بخط فائق السرعة ومغطى بشبكة إنترنت لاسلكية كما يحتوي المركز على معامل للنظم المدمجة وإنترنت الأشياء.

جدير بالذكر أن المركز يقدم خدمات لثلاثة هيئات تابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات، ومركز الإبداع ودعم ريادة الأعمال، ويقدم المركز خدمات التدريب على مجموعة كبيرة من المهارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال منح طلاب الجامعات والخريجين.

وزير الاتصالات ورئيس جامعة أسوان والمحافظ

وعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لقاء مفتوح مع الطلاب و المتدربين بالمركز، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة، والمهندس أحمد سالم مدير مركز إبداع مصر الرقمية.

وشهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات.

وزير الاتصالات ورئيس جامعة أسوان والمحافظ

تمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.