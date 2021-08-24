الكشف على 1811 مريضًا وتلقي 11 ألف من راغبي السفر لقاح كورونا بكفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تقريرًا من الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، عن الأنشطة المتعدد لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة والأطقم الطبية، لصالح المواطنين.

وشهدت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، عقد اجتماع لمسئولي أقسام العزل واللجنة العلمية بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لرفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات والاطلاع على كل جديد في التعامل مع فيروس كورونا المسجد، بحضور الدكتورة وفاء الكفراوي عن العلاج بالأكسجين والعناية، والدكتور محمد عمر عن أكتيمرا والمضادات الحيوية ،والدكتور محمود العطار عن التشخيص والجديد في بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والدكتورة أسماء نبيل عن التداخلات الدوائية والتحاليل الخاصة بالأدوية.

وعلى جانب أخر، أكدت الدكتورة سوسن سلام أنه تم تطعيم 11ألف مواطنا من راغبي السفر للخارج بلقاح جونسون ، وجاء ذلك متماشياً مع سياسة الدولة في التيسير على السادة المواطنين الراغبين فى السفر.

وأوضحت أنه يمكنهم الحجز للتطعيم بلقاح المسافرين عن طريق الموقع الآتي :

http://egcovac.mohp.gov.eg، كما يمكن تعديل التسجيل من حجز عادي لحجز المسافرين عن طريق نفس الموقع أو التواصل مع الخط الساخن 15335.

وأضافت أنه يمكن تقديم الموعد الخاص بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا ( لمن تلقي الجرعة الأولي وبشرط مرور 4 أسابيع من خلال التوجه إلي مركز معلومات مديرية الشئون الصحية ،وعلى المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحاً غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط ، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم وإستيفاء الإستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7.

موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة .

ونظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية على مدار يومين بقرية المجد 50 لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة ضمت 10عيادات لـ 8 تخصصات من تخصصات " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة " إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة ، استقبلت 1811 متردداَ ، تم توقيع الكشف الطبي على 1457 متردداً، وخضوع 60مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر ،وعمل التحاليل الطبية ل201 مريض وأشعة ل 59 مريض وعمل تقارير طبية لـ 7 مرضى وتحويل 40 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة ،إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 978 زائراً .

والجدير بالذكر أن مراكز تلقي اللقاح للمسافرين بلغ 10 مراكز وهم مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ ،ومكتب صحة قلين ،ومكتب صحة سيدى سالم ،ومكتب صحة دسوق أول ،ومكتب صحة فوه،ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس ،والمركز الطبي ببيلا ،والمركز الطبي بالحامول،والمركز الطبي ببلطيم ،بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ بجوار الجمعية الشرعية ،إلى جانب 11 مركز آخر خاصة بالتطعيم لجميع المواطنين وهى مستشفى مطوبس المركزي ،بمستشفى فوه المركزي ،و مستشفى دسوق العام ،و مستشفى قلين المركزي ،و مستشفى سيدي سالم المركزي ،والمركز الطبي بكفر الشيخ ،مستشفى سيدى غازي المركزي،والمركز الطبي ببيلا ،والمركز الطبي بالحامول ،ومستشفى برج البرلس المركزي ،والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ.