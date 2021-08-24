حماس تقرر وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف

قالت مصادر إن حركة حماس الفلسطينية قررت وقف إطلاق البالونات الحارقة، حسبما نشرت شبكة «العربية» السعودية.

وأكدت الصادر، لـ«العربية»، أن حركة حماس اتخذت قرارا بوقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف.

وتبذل مصر جهودا لترسيخ الهدوء ووقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر.

إسرائيل تقصف غزة

شن سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، غارات ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وشن سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، عدة مواقع تابعة لحركة حماس، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، ما أدى لإندلاع نحو 10 حرائق، أمس الاثنين.

ووقعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي، والفلسطينيون، على حدود غزة، السبت الماضي، خلال مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 41 فلسطينيا، بينهم 22 طفلا، فيما أصيب قناص إسرائيلي برصاصة مباشرة، وحالته خطيرة.