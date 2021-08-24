الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات فيديو مشاجرة ركن سيارة بأكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وتبين بالفحص عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر فى هذا الشأن، وأسفرت الجهود عن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول- طالب "مصاب بسحجات بالرقبة"، طرف ثان- 3 خفراء بالعقار محل الواقعة "وبحوزة اثنين منهم 2 عصا "شومة").

وعقب تقنين الإجراءات، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم استعداؤهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب اعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بركن السيارة أمام العقار محل، عملهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب باستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها، وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالى والصلح بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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